Perdita di gas a Vittoria, intervengono i vigili del fuoco

Una perdita di gas si è verificata stamani a Vittoria, in via Cultrone. L’intervento è ancora in itininere ma da ciò che abbiamo potuto apprendere, riguarderebbe un edificio privato che si trova sulla via. A segnalare la perdita, i residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e si è in attesa degli interventi da parte dei tecnici. Non ci sarebbero stati particolari problemi, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa.