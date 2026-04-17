Per la Giarratana Volley è un weekend decisivo: sfida alla capolista e via ai playoff promozione

Momenti chiave della stagione per l’Asd Giarratana Volley, chiamata a giocarsi obiettivi importanti su due fronti tra Serie C maschile e Serie D femminile. Un fine settimana che può indirizzare il futuro sportivo del club rossoblù, tra conferme e ambizioni di salto di categoria.

Serie C: test di maturità contro la capolista Ecoplast Volley Gela

La formazione maschile chiuderà la regular season con una sfida di altissimo profilo sul campo della Ecoplast Volley Gela, capolista del girone. Un match impegnativo, ma che arriva con la serenità del secondo posto già matematicamente conquistato.

Il tecnico Gianluca Giacchi guarda alla gara con equilibrio:

“Affrontiamo una squadra forte, ma siamo consapevoli del percorso costruito. Sarà un banco di prova utile per misurare il nostro livello in vista delle prossime fasi”.

Una partita che vale più del risultato: sarà un test fondamentale per verificare condizione, mentalità e ambizioni di un gruppo che ha dimostrato continuità e crescita durante tutta la stagione.

Serie D femminile: scattano i playoff contro Viagrande

Grande attesa anche per la formazione femminile, pronta all’esordio nei playoff promozione “Big” di Serie D. Le rossoblù affronteranno la Viagrande Volley in un doppio confronto: andata il 18 aprile, ritorno il 28.

L’allenatore Saro Corallo suona la carica:

“I playoff sono un campionato a parte. Le ragazze hanno lavorato duramente e meritano questa opportunità. Serviranno lucidità e coraggio per trasformare il lavoro di un anno in risultati concreti”.

La sfida si preannuncia equilibrata e ad alta intensità, con in palio un passo decisivo verso la promozione.

Il presidente Pagano: “Orgogliosi del percorso, ora sostegno decisivo”

A fare il punto è il presidente Salvatore Pagano, che sottolinea la crescita complessiva della società:

“La maschile ha disputato una stagione straordinaria, la femminile ha conquistato i playoff con merito. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da tutto il gruppo. Ora chiediamo il supporto dei tifosi in questo momento decisivo”.

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