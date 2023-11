Per il Palarizza 50 mila euro dalla Regione. Serviranno per la manutenzione straordinaria

50 mila euro dalla Regione per il PalaRizza di Modica. Fondi che arrivano dopo un Un apposito articolo al collegato ter. Lo annuncia l’onorevole Ignazio Abbate. Il PalaRizza, inaugurato esattamente 20 anni fa, si prepara a passare dal controllo della Provincia al Comune di Modica, un cambio di gestione che si sta concretizzando proprio in questi giorni. Tuttavia, l’attenzione è ora focalizzata sulla necessità di intervenire per ripristinare la struttura, la cui condizione attuale riflette la mancanza di interventi manutentivi nel corso degli anni.

Lo stato attuale del PalaRizza è il risultato di una gestione pubblica che, dopo l’abolizione degli enti provinciali, ha trascurato la manutenzione a lungo termine. La struttura, nonostante le sue pessime condizioni, ha continuato ad ospitare eventi sportivi di rilievo, come i campionati di serie A/2 femminile e serie A/3 di pallavolo.

I fondi di 50 mila euro, ora a disposizione, saranno impiegati per interventi urgenti, concentrandosi principalmente sul parquet di gioco e sugli spogliatoi. Si tratta di un passo significativo per garantire che il PalaRizza possa continuare a ospitare eventi sportivi di alto livello e offrire un ambiente adeguato agli atleti e agli spettatori. C’è anche l’idea di ampliare l’utilizzo del PalaRizza attraverso la sua apertura ad eventi non solo sportivi, come ad esempio l’organizzazione di concerti e spettacoli. Questo approccio potrebbe offrire nuove opportunità di utilizzo, consentendo al PalaRizza di diventare un luogo polifunzionale e di attrarre una varietà di eventi culturali ed intrattenimenti, così come già avviene in altre zone della Sicilia.

