“Pensiero” di Modica tra le migliori novità della ristorazione italiana: premiato ai TheFork Awards 2025

La città di Modica celebra un nuovo traguardo nel panorama della ristorazione d’eccellenza: il ristorante Pensiero, guidato dagli chef Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta, è stato selezionato tra le migliori nuove aperture dell’anno in Italia ai TheFork Awards 2025 con Mastercard.

Pensiero, tradizione e innovazione a Modica

Nato nel cuore barocco della città, Pensiero rappresenta un percorso gastronomico che intreccia radici siciliane e ricerca contemporanea. I piatti raccontano storie di territorio con ingredienti locali, creatività e raffinatezza, dando vita a un’esperienza che unisce tradizione e modernità. L’ambiente, elegante ma accogliente, accompagna un viaggio nel gusto che valorizza Modica come destinazione gastronomica di rilievo.

I TheFork Awards 2025

Giunti alla settima edizione, i TheFork Awards hanno premiato 57 ristoranti in tutta Italia, nominati da una giuria di 80 chef italiani tra i più autorevoli, con oltre 100 Stelle Michelin complessive. Per la Sicilia sono due le insegne premiate: Mezzena a Palermo e Pensiero a Modica.

L’evento, organizzato da TheFork con Mastercard e in collaborazione con Identità Golose, rappresenta una fotografia della ristorazione italiana contemporanea, capace di innovare e rafforzare il legame con il territorio.

Verso la finale di Milano

Fino al 30 settembre, il pubblico potrà votare il proprio ristorante preferito sul sito ufficiale di TheFork, concorrendo al People’s Choice Award che sarà assegnato nella serata di gala del 28 ottobre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte. A condurre l’evento saranno Gerry Scotti e Alessia Ventura, con una cena d’autore firmata da chef tristellati come i Fratelli Cerea e Fabrizio Mellino.

Un riconoscimento per Modica e il Sud

Con il premio a Pensiero, Modica conferma il proprio ruolo nella mappa gastronomica nazionale, accanto alle grandi capitali del gusto. La selezione testimonia non solo la creatività degli chef, ma anche la capacità della città di coniugare cultura, arte e cucina in un’offerta turistica sempre più completa.

