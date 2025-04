Il prezzo del piatto lo decide il cliente. A Modica, apre il ristorante “Pensiero”

Nel cuore di Modica prende vita “Pensiero”, un nuovo ristorante che si propone di ridefinire l’esperienza gastronomica attraverso un dialogo profondo con il territorio. E per l’apertura ha adottato una nuova filosofia: far pagare ai clienti quanto ritengono giusto, dando così valore al piatto, senza un prezzo prestabilito. Un’iniziativa che durerà per tre giorni. Fondato da Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare la tradizione culinaria italiana, offrendo una lettura attuale e consapevole della cucina locale.

Il “soft opening”: il valore del cibo lo decide l’ospite

Una delle grandi novità introdotte da “Pensiero” è il “soft opening”, un’apertura sperimentale dal 4 al 6 aprile, durante la quale saranno gli ospiti a determinare il valore dell’esperienza vissuta. In queste prime giornate, infatti, non ci sarà un prezzo prestabilito, ma ognuno sarà invitato a riconoscere, secondo la propria sensibilità, il valore del cibo, del servizio e del lavoro che sostiene l’intero progetto. Una scelta innovativa che non è una provocazione, bensì un atto di consapevolezza: il cibo è condivisione e deve essere accessibile a tutti.

Gastronomia, arte e cultura: un incontro tra radici e innovazione

“Pensiero” non è solo un ristorante, ma un luogo di incontro in cui il cibo dialoga con il territorio e con chi lo abita. L’idea di “territorio competitivo” non si limita alla geografia, ma si traduce in una rete viva e dinamica di produttori, artigiani e ospiti che contribuiscono a una crescita collettiva. Il ristorante punta a promuovere la straordinaria ricchezza culturale ed enogastronomica del Val di Noto, un territorio che custodisce le tracce di una storia millenaria nell’architettura barocca, nell’archeologia e nei sapori profondamente legati alle civiltà che si sono susseguite nei secoli.

Gli ingredienti utilizzati in cucina sono selezionati con cura tra i migliori produttori locali: pomodorino di Pachino, carota di Ispica, carrubo, ulivi, vino e ortaggi sottoserra, esaltando così le eccellenze siciliane in un menu in continua evoluzione, basato sulla stagionalità e sulla disponibilità delle materie prime.

I protagonisti di “Pensiero”: Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta

Alla guida del ristorante ci sono Alessandro Musso e Pierclaudio Ruta, due amici uniti dalla passione per la cucina e la tradizione italiana. Alessandro, con un background maturato in ristoranti di prestigio, lascia che siano i suoi piatti a parlare, dando priorità alla qualità e all’autenticità dei sapori. Pierclaudio, forte di un’esperienza nella gestione alberghiera di lusso, porta in “Pensiero” una visione raffinata dell’ospitalità, ponendo al centro l’esperienza del cliente.

