Terra sotto pressione: la Giornata Mondiale 2026 accende i riflettori sullo spreco di cibo

La Giornata della Terra torna anche nel 2026 con un messaggio che suona insieme come monito e appello: proteggere il pianeta non è più un’opzione rinviabile. Nata per sensibilizzare sull’importanza della Terra e della sua salvaguardia, la ricorrenza si inserisce oggi in un contesto sempre più critico, segnato da crisi ambientali diffuse e impatti climatici estremi.

Dalla cementificazione al consumo di suolo, dall’uso intensivo di pesticidi ed erbicidi come il glifosato fino all’inquinamento e agli effetti dei conflitti armati, il quadro globale appare in progressivo peggioramento, nonostante decenni di studi scientifici e appelli internazionali.

“Our Power, Our Planet”: la sfida della transizione ecologica

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Our Power, Our Planet”, richiama il ruolo delle scelte individuali nella transizione ecologica. Tuttavia, la riflessione va oltre il gesto quotidiano: secondo esperti e ambientalisti, senza politiche strutturali e interventi economici sistemici, il cambiamento rischia di restare insufficiente.

Anche le abitudini alimentari diventano centrali in questo scenario. Ciò che consumiamo ogni giorno influenza direttamente i modelli agricoli, la biodiversità e la salute degli ecosistemi.

Il cibo al centro della crisi ambientale

Il sistema alimentare globale è tra i principali fattori di pressione sulla Terra. Spreco alimentare, uso massiccio di chimica di sintesi, trasporti su lunghe distanze e sfruttamento intensivo dei suoli contribuiscono a un modello insostenibile, fondato sull’idea di risorse infinite come acqua, terra e aria.

Un modello che, secondo molti studiosi, ha contribuito a compromettere equilibri naturali costruiti in secoli di interazione tra uomo e ambiente.

Agroecologia e nuovi modelli di produzione

In questo contesto si inserisce il concetto di agroecologia, sempre più centrale nel dibattito scientifico e culturale. Come sottolinea Francesco Sottile, vice presidente di Slow Food Italia, il cibo non è solo nutrimento, ma un punto di incontro tra uomo e natura, dove si giocano le sorti dell’ambiente e delle comunità rurali.

L’agroecologia viene descritta non solo come disciplina scientifica, ma come visione culturale basata sull’equilibrio degli ecosistemi, sulla tutela della biodiversità e sulla valorizzazione delle relazioni tra le forme di vita e i territori.

I segnali del pianeta: una crisi evidente

Gli effetti della crisi ambientale sono ormai visibili su scala globale: desertificazione, incendi, inondazioni ed eventi climatici estremi colpiscono sempre più frequentemente diverse aree del mondo, generando conseguenze sociali ed economiche profonde, tra cui migrazioni e instabilità.

Di fronte a questo scenario, cresce la consapevolezza che il rapporto con la Terra non possa più essere interpretato in chiave distaccata o simbolica.

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