Dal XV secolo agli Iblei: il viaggio nel vino siciliano raccontato a Scicli

La presentazione questa sera, alle 19, nella sede del Movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli, Saranno i critici letterari Paolo Nifosì e Giuseppe Pitrolo a dialogare con Luigi Lombardo autore di un interessante volume dedicato al vino, alle viti ed ai vitigni delle province di Ragusa e Siracusa percorrendone la storia con inedite fonti archivistiche dal XV secolo al XX secolo. Lombardo sfata tanti luoghi comuni e, durante la presentazione del volume, racconterà storia e vita del lavoro nelle vigne e la grande cultura del vino negli Iblei. Il libro di Luigi Lombardo porta il titolo “Taula Matri, il vino del Sudest Sicilia”.

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