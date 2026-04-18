L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni […]
Dal XV secolo agli Iblei: il viaggio nel vino siciliano raccontato a Scicli
18 Apr 2026 10:11
La presentazione questa sera, alle 19, nella sede del Movimento culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli, Saranno i critici letterari Paolo Nifosì e Giuseppe Pitrolo a dialogare con Luigi Lombardo autore di un interessante volume dedicato al vino, alle viti ed ai vitigni delle province di Ragusa e Siracusa percorrendone la storia con inedite fonti archivistiche dal XV secolo al XX secolo. Lombardo sfata tanti luoghi comuni e, durante la presentazione del volume, racconterà storia e vita del lavoro nelle vigne e la grande cultura del vino negli Iblei. Il libro di Luigi Lombardo porta il titolo “Taula Matri, il vino del Sudest Sicilia”.
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