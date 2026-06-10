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Il Palio delle Contrade apre a tutti: iscrizioni al via per la grande festa dell’estate ragusana
10 Giu 2026 09:14
Tre serate di giochi, divertimento e spirito di squadra per celebrare il senso di appartenenza e rafforzare i legami tra cittadini. Dopo il successo della prima edizione, il Palio delle Contrade torna a Ragusa con una formula ancora più inclusiva e partecipata.
L’appuntamento è fissato per il 4 e il 25 luglio e il 1° agosto 2026, quando le contrade del territorio ragusano si sfideranno in una serie di prove originali e coinvolgenti. La grande novità di quest’anno è l’apertura della manifestazione anche ai cittadini che non appartengono a una contrada: chiunque potrà iscriversi e partecipare, entrando a far parte dei gruppi già esistenti.
Un cambiamento che amplia il progetto e lo trasforma sempre più in una festa dell’intera comunità.
Giochi tradizionali, prove folli e tanto divertimento
Organizzato dall’Assessorato comunale alle Contrade e curato dalle associazioni Ci Ridiamo Su ed Eduka, il Palio delle Contrade conferma la formula che ha conquistato centinaia di partecipanti nella passata edizione.
I protagonisti saranno ancora una volta giochi popolari e sfide capaci di unire generazioni diverse. Dalla corsa con i sacchi al gioco del fazzoletto, dal tiro alla fune alle prove di abilità e memoria, fino alle competizioni più originali e spettacolari come la scorpacciata di anguria, il curling umano, la passata di pomodoro, Ammutta a’ Balla e il karaoke.
Ogni squadra rappresenterà i colori, le tradizioni e l’identità della propria contrada in una competizione che va ben oltre il risultato finale. L’obiettivo principale resta infatti quello di creare occasioni di incontro, amicizia e collaborazione tra persone di tutte le età.
Un progetto che valorizza le contrade e il territorio
Più che un semplice torneo, il Palio delle Contrade si conferma un autentico progetto di comunità. L’iniziativa nasce per valorizzare le aree rurali e le frazioni del territorio ragusano, realtà che custodiscono tradizioni, storie e identità fondamentali per la crescita sociale della città.
La prima edizione ha mostrato il forte desiderio dei cittadini di ritrovarsi e condividere momenti di aggregazione, coinvolgendo famiglie, giovani, adulti e anziani in un clima di festa che ha trasformato ogni sfida in un’occasione di incontro tra generazioni.
Cassì: “Un’immagine bellissima della nostra città”
“Più volte ci è stato chiesto di promuovere anche nelle contrade momenti ricreativi dall’importante valore sociale – dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e il Palio delle Contrade rappresenta uno strumento prezioso per valorizzare e animare realtà che sono una parte fondamentale del nostro territorio. La prima edizione ci ha restituito un’immagine bellissima della nostra città: persone di età diverse capaci di incontrarsi, collaborare e divertirsi insieme riscoprendo il valore delle proprie radici. Questa edizione sarà sicuramente ancora più partecipata”.
Distefano: “Una festa che appartiene a tutta la comunità”
Sulla stessa linea l’assessore alle Frazioni Andrea Distefano, che sottolinea il valore identitario dell’iniziativa.
“Le contrade custodiscono un patrimonio umano, culturale e identitario straordinario. Il Palio è un’occasione per raccontarlo e viverlo insieme. L’invito è rivolto a tutti: alle contrade, ai gruppi e ai cittadini che vogliono mettersi in gioco e contribuire a costruire una festa che appartiene all’intera comunità ragusana”.
Come partecipare
Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al 28 giugno attraverso il portale ufficiale della manifestazione. Sul sito sono consultabili il regolamento completo, il calendario delle attività e tutte le informazioni necessarie per prendere parte all’evento.
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