Ragusa celebra Franco Battiato al Castello di Donnafugata

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Una serata speciale nel segno della musica, della poesia e della ricerca artistica di Franco Battiato. Il prossimo 12 settembre 2026, nella suggestiva cornice del Cortile del Castello di Donnafugata a Ragusa, andrà in scena il decennale dello spettacolo “Omaggio a Battiato – Nello spazio tra le nuvole”, un appuntamento atteso dagli appassionati che celebra dieci anni di attività con una nuova veste musicale e scenografica.

L’evento, in programma alle 20.45, rappresenta un tributo rinnovato a uno degli artisti più visionari e influenti della musica italiana, capace di attraversare generi e linguaggi differenti unendo pop, elettronica, musica colta e sperimentazione.

Un nuovo viaggio musicale dedicato al maestro siciliano

Per festeggiare il traguardo del decennale, lo spettacolo torna sul palco con un importante restyling artistico. La nuova edizione propone infatti un percorso sonoro completamente rinnovato, arricchito dall’ingresso di nuovi musicisti e dall’utilizzo di strumentazioni inedite.

Il risultato è una proposta musicale che guarda alle diverse anime di Battiato: dalle atmosfere più intime e acustiche fino alle sonorità elettroniche e alle sperimentazioni che hanno reso unica la sua carriera.

Un equilibrio tra tradizione e innovazione pensato per restituire al pubblico la complessità di un artista che ha saputo trasformare la canzone italiana in una forma di ricerca e riflessione.

Il Castello di Donnafugata scenografia ideale per l’omaggio

La scelta del Castello di Donnafugata come location aggiunge ulteriore fascino a un appuntamento già ricco di suggestioni. Il cortile dello storico maniero ragusano farà da sfondo a una serata immersiva, dove musica e patrimonio culturale si incontreranno in un’atmosfera unica.

Un luogo simbolico per ospitare un progetto dedicato a Battiato, artista profondamente legato alla Sicilia e alla capacità di raccontare attraverso le sue opere dimensioni spirituali, filosofiche ed emozionali.

Dieci anni di emozioni e ricerca artistica

Dal debutto fino a oggi, “Nello spazio tra le nuvole” ha costruito il proprio percorso attraverso una rilettura personale del repertorio battiatiano, conquistando il pubblico grazie a un approccio rispettoso ma allo stesso tempo creativo.

La nuova edizione vuole rappresentare un ulteriore passo avanti: non una semplice riproposizione dei brani più celebri, ma un’esperienza musicale capace di valorizzare la profondità compositiva e la modernità del linguaggio di Battiato.

L’appuntamento del 12 settembre al Castello di Donnafugata prevede posti limitati.

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