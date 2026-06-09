Scicli apre una finestra su Gaza: arriva la mostra fotografica “I Grant You Refuge”

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Le immagini come testimonianza, memoria e denuncia. Dal 18 giugno al 18 luglio 2026 lo Spazio Fotografico Gianni Mania di Scicli ospiterà “I Grant You Refuge”, la mostra fotografica collettiva curata dal fotografo palestinese Shadi Al-Tabatibi, un intenso percorso visivo che racconta il dramma, la sofferenza e la resilienza del popolo palestinese attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente la realtà della Striscia di Gaza.

L’esposizione, che sarà inaugurata giovedì 18 giugno alle ore 19, raccoglie gli scatti di sei fotografi palestinesi: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e lo stesso Shadi Al-Tabatibi. Attraverso le loro fotografie, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio umano e documentaristico che restituisce volti, storie e frammenti di vita di una popolazione segnata dalla guerra ma capace di conservare dignità, forza e speranza.

Le immagini esposte rappresentano una testimonianza diretta degli eventi che attraversano Gaza e offrono uno sguardo autentico su una realtà spesso raccontata soltanto attraverso numeri e cronache. Gli scatti trasformano il dolore in memoria visiva e permettono di avvicinarsi alle esperienze quotidiane di uomini, donne e bambini che continuano a vivere in condizioni estremamente difficili.

Il titolo della mostra prende ispirazione dall’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa a Gaza nell’ottobre del 2023. Un richiamo simbolico che rafforza il valore culturale e umano dell’iniziativa, oggi considerata tra le più importanti esposizioni fotografiche dedicate alla realtà di Gaza, con centinaia di giornate espositive organizzate in Italia e all’estero.

L’iniziativa è promossa da Legambiente Scicli Kiafura con il patrocinio di Emergency, ANPI e Comitati Iblei per la Palestina, oltre al sostegno di numerosi sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

«Insieme a Emergency, all’ANPI, ai Comitati Iblei per la Palestina e agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa, con la realizzazione di questa mostra abbiamo inteso fornire un piccolo ma sentito contributo alla diffusione della conoscenza di quanto sta accadendo in quella tormentata parte del Medioriente», dichiara Alessia Gambuzza, presidente di Legambiente Scicli Kiafura.

«Le immagini esposte rappresentano una testimonianza che aiuta a mantenere viva l’attenzione e la solidarietà verso una popolazione che continua a subire sofferenze indicibili», aggiunge Gambuzza.

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