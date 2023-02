Pedalino, la frazione abbandonata. FOTO

Una frazione sostanzialmente dimenticata, vittima dell’incuria. Pedalino è una frazione piuttosto popolosa che ricade sotto il comune di Comiso. Ma nonostante si tratti di una delle frazioni più importanti, da tempo lamenta una sostanziale incuria.

PEDALINO, TUTTO CIO’ CHE E’ STATO DIMENTICATO



Cominciamo il giro di Pedalino dalla scuola dell’infanzia “S. Maria Goretti”. La situazione è davvero imbarazzante: muffa in diversi ambienti e cisterna dell’acqua non in condizioni igienico-sanitarie ottimali. Dopo diverse, reiterate sollecitazioni da parte della dirigente scolastica e dei genitori, soltanto adesso si sta provvedendo alla sostituzione di diverse vetrate pericolose per l’incolumità dei bambini e di quanti altri lo frequentano.



Piazza Gramsci: fontana senza acqua e abbandonata a se stessa da quasi 5 anni. Illuminazione pubblica fatiscente (pare che si aspetti la sostituzione dei vecchi impianti con altri a led).



Strada di sbocco di via Basento in via XXV Aprile: non pervenuta. Si erano programmate le somme necessarie per aprire la nuova arteria che permetterebbe di collegare al resto della frazione una delle nuove zone di espansione. Ma fino a questo momento, nulla è stato fatto.

La denuncia arriva dal Pd di Comiso.