Feste: domani la natività della Vergine a Pedalino, C’è San Giuseppe a Giarratana

Continuano con grande attenzione da parte dei fedeli della comunità locale le celebrazioni in onore di Maria Santissima del Rosario, patrona di Pedalino, frazione di Comiso. Tra gli appuntamenti più attesi, c’è stata la processione del simulacro verso contrada Quaglio animata dalla comunità parrocchiale Immacolata concezione della Beata Vergine Maria di Roccazzo, con il parroco in questione, il sacerdote Giovanni Piccione, che ha presieduto la celebrazione eucaristica.





Stasera, un’altra processione con il simulacro, ma verso via Volga. La celebrazione eucaristica, in questo caso, sarà presieduta da don Filippo Bella, parroco della parrocchia Maria Santissima Nunziata in Ragusa. A seguire, ci sarà la tradizionale “cena”, vale a dire l’offerta e la vendita dei doni all’asta. Domani, giornata in cui si celebra la natività della Beata Vergine Maria, alle 20, in chiesa, liturgia penitenziale comunitaria, presieduta da don Andrea La Terra, parroco della parrocchia San Giuseppe artigiano in Ragusa.





Venerdì, invece, tornano le processioni. Alle 20,15 quella verso il quartiere “Case popolari” con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Iacono, vicario parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Ragusa. A seguire, anche in questo caso, la tradizionale “cena”. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, intanto, si sta occupando di effettuare un’azione di pulizia straordinaria lungo le strade interessate dal passaggio delle varie processioni. SAN GIUSEPPE A GIARRATANA, PRESENTATO IL NUOVO PARROCO AI FEDELI. DA DOMANI TRIDUO AL VIA. PREMIATI I VINCITORI DELLA DUE GIORNI DEDICATA AL TORNEO DI BIGLIARDINO

Un momento speciale per Giarratana. Un momento inserito nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Ieri sera, in chiesa Madre, in occasione della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, è stato presentato alla comunità dei fedeli il nuovo parroco, il sacerdote Francesco Mallemi. In realtà, un sacerdote che tutti i giarratanesi conoscono e apprezzano parecchio, visto il suo precedente ruolo di vicario parrocchiale.





Da oggi, però, avrà una competenza maggiore per assistere spiritualmente i fedeli della Perla degli Iblei. Intanto, da domani, al 10 settembre, prenderà il via il triduo in onore a San Giuseppe in chiesa Madre, predicato da don Angelo Galioto dell’Arcidiocesi di Siracusa, cappellano del monastero “Madonna delle lacrime” in Ferla. Alle 18,15 di domani, in particolare, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica con il predicatore. Alle 21, in piazza Vittorio Veneto, la performance di Secondo tempo italiano, Ligabue tribute band in concerto.





Venerdì alle 18,15 la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe, alle 19 la santa messa con il predicatore. Alle 21, in piazza Vittorio Veneto, l’iniziativa “Muovi le montagne”, serata di evangelizzazione a cura del gruppo Rinnovamento nello spirito della diocesi di Ragusa. Sabato, alle 18, lo sparo di colpi a cannone e il suono delle campane annuncerà il giorno della vigilia della festa. Alle 18,15, la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe.