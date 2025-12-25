Home / Eventi

Pedalino, concerto di Natale dell’Orchestra di Fiati Rossini con il coro “Stabat Mater”

25 Dic 2025 14:10

Concerto di Natale dell’Orchestra di Fiati “Gioacchino Rossini” di Pedalino. Nella chiesa Maria SS. Del Rosario di Pedalino, il 25 dicembre, alle 20,30, si esibirà l’orchestra diretta dal maestro Gianfilippo Pollicita insieme al coro “Stabat Mater” diretto dal maestro Mattia Ferlito.

Il Concerto di Natale vedrà la partecipazione straordinaria del maestro Giuseppe Cascone, Prima Tromba del Teatro San Carlo di Napoli.

La serata è stata organizzata dall’associazione musicale “Gioacchino Rossini” di Pedalino, con il patrocinio del comune di Comiso.

