Pedalart, una serata di eventi, musica e food a Pedalino

Una serata di eventi, musica e divertimento. A Pedalino il 30 luglio arriva “Pedalart”, un’iniziativa che mette insieme vari eventi per una serata che farà della piccola frazione della piana comisana il fulcro del divertimento, pur se fuori dal caos delle località balneari.

Numerosi gli appuntamenti in programma. Si comincia alle 20,30. Nel salone del Centro Emmaus è in programma Light writing, laboratorio di scrittura con la luce.

Sempre al centro Emmaus è in programma “Fluo Room”, Luce UV e trucco fluo. Contemporaneamente, in piazza Angelo Tumino e in piazza Gramsci , sempre dalle 20,30, ci sarà la possibilità di degustare alcune specialità con lo “street Food”. In programma anche “Light dance flash mob” con “The University Dance”.

Altra location, il cortile del Centro Emmaus dove, a partire dalle 21, si terrà la serata “Candle Light”, proposta dal Trio Sonoris. Dalle 21,30 alle 23 in piazza Gramsci è in programma “Palco di Luci” – giù di corde.

In conclusione , a partire dalle 23 a oltranza, in piazza Padre Pio (limitrofa alla piazza Gramsci, DJ set sotto le stelle con Andrea Bonuomo e Julio Vox.

