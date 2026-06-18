Si è dimesso il segretario comunale di Vittoria: in quattro anni e mezzo accade per la quinta volta

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Si è dimesso il segretario comunale di Vittoria. Francesco Piro lascia il comune. Continua la moria di segretari generali nel comune che, da quattro anni e mezzo, è retto dal sindaco Francesco Aiello.

Piro è per qualche giorno in ferie, ma ha già preannunciato le dimissioni e ha salutato ufficialmente il consiglio comunale.

Prima di Piro il comune aveva avuto altri quattro segretari comunali: Chiara Piraino, che era stata nominata durante il periodo commissariale, ma che ha lasciato l’ente appena due settimane dopo l’insediamento di Aiello. Gli subentrò Maurizio Casale, poi Anna Maria Carugno e infine Carolina Ferro, anch’essa rimasta in carica solo pochi mesi. Francesco Piro si era insediato nell’ottobre scorso ed è rimasto al comune di Vittoria solo otto mesi.

Cosa è successo in questi quattro anni al comune di Vittoria ? Nessuna spiegazione ufficiale, poiché tutti i segretari comunali hanno lasciato spontaneamente l’ente, ma voci non confermate parlano di contrasti o divergenze di vedute con il primo cittadino.

Nel caso di Piero invece potrebbero essersi determinati una serie di contrasti all’interno dell’ente che interessano soprattutto le figure apicali e i dirigenti. I contrasti sono emersi, sia pure in maniera velata, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. La consigliera di opposizione Monia Cannata e Marco Greco, esponente della Dc, finora in maggioranza ma che sta prendendo le distanze dalla giunta, avevano chiesto di conoscere l’elenco dei contenziosi in atto nel comune, alcuni dei quali giunti ormai alla fase conclusiva, con sentenza, che hanno condannato l’ente a pagamenti importanti che inciderebbero pesantemente sul bilancio dell’ente e sul rendiconto che peraltro non è stato approvato.

Piro ha affermato in aula che avrebbe chiesto l’elenco dei contenziosi alla dirigente del settore Avvocatura.

In consiglio comunale si è assistito a delle accuse velate e ad uno scontro aperto tra lo stesso Piro e la presidente Concetta Fiore.

Ora la notizia delle dimissioni, con il segretario, per ora ufficialmente in ferie, che ha salutato tutti ed ha già fatto le valige.

Il sindaco Francesco Aiello dovrà rimettersi al lavoro per la scelta e la nomina di un nuovo segretario comunale per l’ultima parte del suo mandato, fino alla primavera 2025 .

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