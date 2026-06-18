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Estate inclusiva a Comiso: gli anziani vanno al mare in bus ogni sabato sera
18 Giu 2026 13:21
Comiso punta su socialità, inclusione e mobilità sostenibile con “Sere d’estate 2026”, la nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per i mesi di luglio e agosto. Il progetto, presentato dall’assessore alle Politiche sociali e della famiglia Salvatore Romano, è pensato per offrire ai cittadini residenti, con età minima di 67 anni, la possibilità di trascorrere i sabati sera a Marina di Ragusa in modo semplice, sicuro e condiviso.
Si tratta di un servizio di uscite collettive organizzate che mette a disposizione un autobus da cinquanta posti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli anziani alla vita sociale estiva e garantire al tempo stesso un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata.
L’iniziativa sarà attiva dal 4 luglio al 29 agosto 2026, con l’unica eccezione del 15 agosto. Ogni sabato sera i partecipanti potranno raggiungere il mare senza preoccuparsi di traffico, parcheggi o guida notturna, vivendo un’esperienza di comunità all’insegna della serenità.
Le partenze sono programmate alle ore 18.45 da via Salso a Pedalino e alle ore 19.10 dal Parco dell’Ippari a Comiso. L’arrivo è previsto a Marina di Ragusa in Piazza Padre Pio, mentre il rientro è fissato per le ore 24.00. La partecipazione al servizio richiede prenotazione telefonica ai numeri 0932.748230 e 0932.748323 entro le ore 12.00 del venerdì precedente alla giornata scelta. Per garantire una più ampia fruizione del servizio sarà applicato un sistema di turnazione tra i richiedenti. L’iniziativa è stata annunciata dall’assessore Salvatore Romano.
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