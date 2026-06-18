Allerta insetti a Modica: al via il piano di disinfestazione estiva

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È stato reso noto il calendario della prima tornata della campagna di disinfestazione estiva nel territorio comunale di Modica. Gli interventi si svolgeranno nelle ore notturne, dalle 23:45 alle 5 del mattino, per un totale di cinque notti consecutive che interesseranno l’intero territorio urbano ed extraurbano, comprese frazioni e aree rurali.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire un’estate più sicura e tranquilla sia per i residenti sia per i visitatori che affolleranno il territorio nei mesi estivi.

Cannizzaro: “Piano esteso a tutta la città”

A illustrare il programma è l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, che sottolinea come gli interventi siano stati pianificati su scala comunale e interesseranno progressivamente tutti i quartieri.

Le operazioni inizieranno nella notte tra domenica 22 giugno e lunedì e si concluderanno all’alba del 30 giugno, seguendo un calendario già definito.

L’amministrazione raccomanda inoltre ai cittadini di evitare l’irrigazione di aree verdi, giardini e prati durante le giornate degli interventi, per non compromettere l’efficacia dei prodotti utilizzati.

Attenzione alle aree limitrofe e copertura estesa

Il Comune specifica che le vie indicate nel calendario devono essere considerate come riferimento principale: il servizio di disinfestazione interesserà automaticamente anche tutte le aree limitrofe e le strade adiacenti.

Si tratta quindi di un intervento capillare che coinvolgerà l’intero territorio comunale, dalle zone centrali alle periferie fino alle frazioni.

Il calendario completo degli interventi

La prima fase della disinfestazione partirà il 22 giugno 2026 e interesserà numerose aree della città, tra cui il cimitero comunale, il centro storico, le zone della stazione, il corso Umberto e diverse contrade come Piano Ceci, Scardacucco e Fiumara.

Il secondo intervento, previsto per il 23 giugno, riguarderà vaste aree urbane e rurali tra cui Frigintini, Montesano, San Giacomo, Villa Barco, il corso Sicilia e numerose vie limitrofe del centro.

Il 25 giugno le operazioni si sposteranno su altre zone strategiche del territorio, includendo Cava Ispica, Monserrato, il quartiere Caitina, lo stadio Vincenzo Barone e diverse contrade collinari e periferiche.

Il 29 giugno sarà la volta delle aree artigianali, della zona Sorda, di via Modica-Ispica, Treppiedi e numerose contrade del territorio interno.

Infine, il 30 giugno gli interventi interesseranno le frazioni costiere e le zone balneari, tra cui Maganuco, Marina di Modica, Zappulla e le aree del litorale.

Un intervento per la salute pubblica e l’estate turistica

La campagna di disinfestazione rappresenta un’azione fondamentale di prevenzione sanitaria e tutela della salute pubblica, oltre che un servizio essenziale per garantire condizioni ottimali durante il periodo estivo.

L’amministrazione punta così a ridurre la presenza di insetti e infestanti su tutto il territorio comunale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e l’accoglienza turistica.

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