Ponticello di Cammarana: la Regione siciliana rifinanzia l’opera. Presto al via i lavori

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Ponticello di Cammarana: la Regione rifinanzia la realizzazione del ponte-guado che dovrà permettere l’attraversamento solo a piedi del torrente Ippari nel tratto di strada che da Scoglitti si inerpica verso l’antica città greca di kamarina e il Museo Archeologico.

Il ponte era crollato tre anni fa, a causa del temporale e della mareggiata che si abbatté sul sud est siciliano nel febbraio 2023. Da allora, il lungo iter per il rifacimento del ponte si è scontrato con ostacoli insormontabili. Non era possibile realizzare il ponte con le stesse caratteristiche del precedente. Le nuove norme sulla sicurezza dei corsi fluviali avrebbero richiesto una campata di 40 metri, assolutamente non compatibile con la tutela di una zona archeologica, tutelata anche da un punto di vista ambientale. Le varie soluzioni tentate dagli uffici del Libero Consorzio di Ragusa si erano scontrate con i divieti incrociati di Genio Civile e Sovrintendenza ai beni Culturali e ambientali.

Unica soluzione possibile: il ponte-guado, attraversabile solo dai pedoni, dalle auto elettriche occasionali e dai mezzi di soccorso, ma assolutamente vietato al traffico degli automobilisti. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello si oppose, frapponendo un netto no, in ben due occasioni e facendo chiudere la conferenza di servizio avviata dall’ente di Viale del Fante con un nulla di fatto. A nulla erano valse il consiglio comunale aperto del 7 agosto e il consiglio convocato poi in ottobre con la presenza della presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari.

Dopo mesi di lungaggini e di divieti, alla fine l’amministrazione vittoriese ha ceduto e ha accettato il progetto della ex Provincia regionale, l’unico possibile. Ma erano già trascorso troppi mesi e a dicembre la Regione siciliana aveva ritirato il finanziamento inserito con un emendamento in Finanziaria.

Ancora una volta, era toccato alla ex Provincia intervenire garantendo un finanziamento aggiuntivo al posto dei soldi della Regione, tendendo ancora una volta la mano alla città di Vittoria che per mesi aveva frapposto un diniego.

Ora, ancora una buona notizia. L’emendamento per rifinanziare 150.000 euro è stato inserito anche nella Finanziaria 2026, grazie all’impegno dei deputati regionali e dell’onorevole Abbate. Il ponticello quindi si può fare. Il Libero Consorzio finanzierà la realizzazione della viabilità alternativa per raggiungere Kamarina, con via della Fratellanza, un’arteria che collega il lungomare alla strada provinciale Scoglitti – Santa Croce Camerina. Sui social la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore esprime il suo pensiero: “Il rifinanziamento dell’intervento rappresenta ora un passaggio decisivo: si riapre l’iter amministrativo e progettuale, con l’obiettivo di arrivare finalmente alla realizzazione dell’opera. È il momento di trasformare anni di discussioni in risultati concreti per restituire al territorio un collegamento fondamentale tra mare, storia e comunità”.

Il progetto è pronto, i lavori possono essere messi a bando e assegnati. Dovrebbero essere completati in tempi brevi. Quando l’opera sarà pronta e sarà inaugurata probabilmente saranno presenti con parole di circostanza e taglieranno il nastro anche coloro che in questi mesi si sono opposti strenuamente alla realizzazione dell’opera. Magari sperando che si dimentichi e che nessuno ricordi l’ultimo pezzo di storia e i mille dinieghi che hanno ostacolato e ritardato la realizzazione dell’opera.

(immagine AI)

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