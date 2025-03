Paura sulla strada: due famiglie coinvolte in un terribile incidente frontale a Scicli

Momenti di paura ieri sera intorno alle 19:40 in Contrada Spana a Scicli, dove un violento scontro frontale tra due vetture ha coinvolto due nuclei familiari. Nell’impatto, che ha visto coinvolte una Mercedes GLA e un’Alfa Romeo 147, sono rimaste ferite otto persone, tra cui bambini, un’anziana e una donna incinta. Fortunatamente, nessuno risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118: due hanno trasportato i feriti all’ospedale di Modica, mentre la terza ha condotto una donna incinta al Pronto Soccorso di Ragusa per accertamenti. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le vetture per evitare il rischio di incendio, staccando le batterie e rimuovendo i cavi elettrici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e personale della polizia municipale di Scicli. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la violenza dell’impatto testimonia la gravità dello scontro. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

© Riproduzione riservata