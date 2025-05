Paura sulla Modica–Scicli: auto vola fuori strada e si schianta contro un albero

Oggi pomeriggio, lungo la provinciale Modica–Scicli, si è verificato un incidente autonomo che ha visto coinvolta una donna di Modica che stava rientrando da Scicli. Per ragioni ancora in fase di accertamento, intorno alle 19,30 la conducente ha perso il controllo dell’utilitaria, è uscita di strada e ha impattato contro un albero ai margini della carreggiata.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Scicli, coordinati dalla sala operativa, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica. I pompieri hanno tagliato i rami e parte del tronco, mettendo in sicurezza l’area e consentendo la rimozione del veicolo rimasto intrappolato.

La donna, fortunatamente cosciente, è stata presa in cura dai sanitari del 118 e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso di Modica. Gli esami hanno evidenziato soltanto ferite lievi: qualche escoriazione per le quali è stata poi dimessa dopo punti di sutura. La donna stava facendo rientro a casa, in contrada San Giovanni Lo Pirato.

La Polizia Locale ha avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: un malore improvviso, una distrazione o un piccolo ostacolo sulla carreggiata potrebbero aver contribuito allo sbandamento.

© Riproduzione riservata