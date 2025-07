Paura sulla Modica-Giarratana: scontro tra due auto, sei feriti

Incidente stradale ieri sera lungo la strada provinciale che collega Modica a Giarratana, dove un violento incidente semifrontale tra due auto ha provocato sei feriti e mandato in tilt il traffico per ore.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19:45, in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. L’impatto, estremamente violento, ha reso necessario l’intervento immediato di tre ambulanze – due giunte da Modica e una da Ragusa – per soccorrere le persone coinvolte.

Feriti lievi, ma tanta paura

I sei occupanti dei veicoli sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.

Circolazione bloccata per ore

I mezzi, gravemente danneggiati, sono rimasti al centro della carreggiata, bloccando il traffico in entrambe le direzioni. La strada è rimasta parzialmente interrotta per diverse ore, mentre le squadre di soccorso e le forze dell’ordine si occupavano dei rilievi e della rimozione dei veicoli incidentati. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale.

Ha collaborato Pinella Drago

