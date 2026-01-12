Paura sul volo Roma-Comiso: il racconto dei passeggeri

Momenti di paura per i passeggeri del volo XZ2119 di Aeroitalia, partito ieri sera alle 21 da Roma Fiumicino e diretto a Comiso. Durante la fase di decollo, l’aereo ha avuto difficoltà a prendere quota a causa di un guasto tecnico. Non sono state chiarite le ragioni del problema: secondo le informazioni raccolte a caldo da chi era sul volo, potrebbe essere stato un problema a uno dei motori o al pilota automatico.

Secondo le testimonianze, l’aereo avrebbe oscillato per circa 20 minuti, in fase di decollo, con rumori forti e accensione intermittente dell’allarme cinture. Alcuni passeggeri hanno riportato momenti di forte stress e panico, con episodi di nausea e crisi di pianto. “Sembrava di essere sulle giostre, nessuno dava rassicurazioni precise”, racconta una passeggera, che ha descritto la traversata come un “incubo” di circa un’ora. Un panico dovuto soprattutto all’incertezza della situazione e al fatto che, a detta dei passeggeri, il personale di bordo non avrebbe dato informazioni e rassicurazioni precise, parlando soltanto genericamente di un “guasto tecnico”.

Nonostante il malfunzionamento, il pilota ha gestito la situazione con professionalità, consentendo all’aereo di atterrare regolarmente all’aeroporto di Comiso. I passeggeri, una volta a terra, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La domanda che i passeggeri si sono posti è stata questa: c’è stata una manutenzione preventiva dell’aeromobile? Sulla questione abbiamo provato a sentire la compagnia aerea senza, al momento, aver avuto risposta. Restiamo a disposizione qualora la compagnia voglia fornire una spiegazione adeguata a quanto accaduto.

