Paura davanti al moletto di Marina di Modica: bambino strappato alle onde dal bagnino

Momenti di apprensione a Marina di Modica dove, proprio davanti al moletto della borgata, un bambino ha rischiato di annegare. In quel tratto di mare le onde e le correnti erano, proprio stamattina, non

facilmente governabili. Il bagnino, notando la difficoltà in cui si trovava il bambino si è tuffato in acqua e lo ha riportato a riva. Tanta la paura durante le operazioni di salvataggio con “l’angelo del mare” che a nuoto ha raggiunto il bambino aggrappandolo a sè ed a riportarlo nel tratto di scogliera che ricade nei pressi del moletto di Marina di Modica.

Il mare, con vento proveniente da levante, da ieri è diventato sempre più pericoloso ed è rischioso entrare in acqua se non si riesce a tenere a bada la forza delle correnti. Dalla paura alla gioia comunque nella borgata modicana questa mattina il passo è stato breve . Ecco l’importanza di dotare le spiagge del litorale di postazioni di salvataggio con bagnini che conoscono il mare ed il lavoro in sè proprio del bagnino.

© Riproduzione riservata