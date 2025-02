Paura a Comiso: salvata donna dopo principio di incendio in un’abitazione

Un incendio ha destato nel pomeriggio preoccupazione in via San Biagio a Comiso. Le fiamme sono scaturite da un condizionatore esterno difettoso, propagandosi rapidamente all’interno dell’abitazione. La proprietaria è stata prontamente evacuata, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la casa, limitando i danni a lievi entità. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia di Stato per supportare le operazioni e garantire la sicurezza dell’area. foto di repertorio

