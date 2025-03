Passeggiata per le vie del quartiere di San Giuseppe di Scicli a poche ore dalla “Cavalcata”

Ad organizzarla per sabato, con inizio alle 10.30 e raduno in piazza Italia, è l’associazione Tanit. Sarà l’occasione per scoprire la bellezza dell’antico quartiere Altobello e San Giuseppe, i più antichi della città di Scicli entrambi abbarbicati nella fiancata collinare della Croce.

I partecipanti sono invitati a ritrovarsi davanti alla chiesa Madre in piazza Italia e da qui, accompagnati da guide specializzate, si snoderà il cammino che porterà per le intricate viuzze del quartiere Altobello e del quartiere San Giuseppe. Due quartieri che stanno beneficiando di un intervento di recupero che permetterà di recuperare alcune abitazioni in vendita con acquisto da parte del Comune per un progetto sociale che permetterà di affidare le case a chi sta nel bisogno.

Foto: pro loco Scicli

© Riproduzione riservata