La Cavalcata di San Giuseppe a Scicli una grande festa. VIDEO

La Cavalcata di San Giuseppe è una delle feste tradizionali più attese e sentite a Scicli. Dopo tre anni di stop forzato, a causa della pandemia, la festa è tornata a pieno regime. Ha avuto un grande successo di pubblico, attirando oltre 10mila presenze nel centro storico della città. La Cavalcata di San Giuseppe a Scicli una grande festa di popolo e ha offerto uno spettacolo di musica, allegria, fiori e soprattutto di gente, dimostrando la passione dei cittadini per la loro tradizione.

La festa nella tradizione

La Cavalcata di San Giuseppe è una festa in cui folklore e fede si uniscono, ed è caratterizzata dalla presenza dei vari gruppi che presentano le loro bardature. Vere e proprie opere d’arte frutto di tanto lavoro e dispendio di risorse. In questa edizione, i manti realizzati dai vari gruppi sono stati di altissimo livello, tanto da attrarre la partecipazione dei Sindaci e degli Assessori dei Comuni che compongono il Distretto del Sud-est. Presente la rappresentanza del Comune maltese di Naxxar, in qualità sia di ospiti del nostro Comune che di giuria.

L’edizione corrente della festa ha sicuramente innalzato le aspettative per quelle future, con almeno 8 pullman provenienti da altri comuni, anche fuori provincia. Overbooking per quanto riguarda alberghi, B&B, pizzerie e ristoranti. Inoltre, c’è stata una fortissima adesione al servizio di bus navetta che collegava C/da Zagarone al centro storico.

La presenza della troupe di Rai Tre durante la serata della premiazione e la dedicazione di un’intera pagina del giornale “La Repubblica” a questa festa tradizionale dimostrano l’importanza della manifestazione per la promozione del territorio e la destagionalizzazione turistica. Il Sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso la sua soddisfazione per il grande successo dell’evento. Ha ringraziato gli organizzatori, l’associazione “Amici di Giorgione”, la Parrocchia di San Giuseppe, gli uffici comunali e la ditta Impregico. Inoltre, ha ringraziato le Forze dell’Ordine per aver garantito la sicurezza dell’evento.

La Cavalcata di San Giuseppe a Scicli una grande festa di popolo che ha dimostrato l’importanza delle tradizioni per la promozione del territorio. Vale anche per la valorizzazione del patrimonio culturale. La partecipazione di tante persone e la qualità delle bardature realizzate dai vari gruppi hanno reso l’evento indimenticabile. Confermata la passione dei cittadini per la loro tradizione.