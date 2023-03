Dopo tre anni ritorna la Cavalcata di San Giuseppe e i falò fra fede, tradizione ed enogastronomia. A Scicli

Da giorni la finestra di Enjoy Barocco presenta nella sua bellezza la festa di San Giuseppe a Scicli dove, dopo tre anni di fermo dovuto alla pandemia da covid, si terrà la Cavalcata che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia. Venerdì l’evento sarà presentato anche nel corso della trasmissione Rai “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. Dalle ore 12 in poi, su Rai Uno infatti, appuntamento con l’eccellenza delle tradizioni religiose, artistiche e gastronomiche quale è la Cavalcata di San Giuseppe dal 2011 nella lista delle Eredità immateriali della Regione Sicilia. La ripresa, dopo la forzata interruzione, è carica di attese e di proposte in un mix che sta richiamando in città tantissimi turisti con le strutture ricettive al pieno.

L’associazione Amici di Giorgione e l’Amministrazione comunale, con loro alcuni sponsor, hanno stilato un programma di forte richiamo turistico

Quest’anno oltre alla tradizionale sfilata di cavalli bardati con mantelli di violaciocche si terranno eventi collaterali a partire da venerdì quando alle 17 si terrà il festival della fisarmonica di San Giuseppe a palazzo Spadaro con la partecipazione di noti maestri. Sempre venerdì grazie ai giovani di Tanit si potranno visitare alcuni laboratori dove vengono realizzati i manti per le bardature dei cavalli. In piazza Italia poi momenti enogastronomici sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato quando piazza Italia diventerà il luogo dove si potranno conoscere le tradizioni locali. Nel pomeriggio di sabato 18 marzo alle 16 corteo folkloristico nel centro storico della città e dalle 18, poi, la sfilata dei cavalli vestiti a festa e con cavalieri in abiti tradizionali siciliani.

Quest’anno c’è il ritorno dei falò in strada.

Il Comune ha diramato la nota in cui vengono indicate le postazioni in cui si potranno fare i falò ed ha invitato a presentare domanda al fine di ottenere l’autorizzazione previo sopralluogo per verificare che il luogo indicato non ricada sulla rete interrata del gas-metano. Attorno ai falò previste grandi tavolate in cui si ritrovano intere famiglie e gruppi di amici nella gioia di rivivere la tradizione che ruota attorno alla festa del santo Patriarca, il santo del silenzio, il santo buono e miracoloso.