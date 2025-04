Pasqua in sicurezza a Scicli. Si attiva il Coc

Per la festa pasquale del “Gioia” a Scicli mobilitati tutti gli organismi preposti alla sicurezza. L’Amministrazione Marino ha disposto un servizio di sicurezza affidandosi ai volontari comunali di Protezione civile, al personale dell’ufficio tecnico e concordando il piano con le forze dell’ordine. Il Coc, il centro operativo comunale, sarà attivo da domani sera alle 21 ed avrà il suo quartiere generale, nel caso specifico della festa di Pasqua, non a Zagarone bensì nella sede centrale del Municipio. Il piano prevede l’arrivo a Scicli di volontari di protezione civile da Vittoria e da Santa Croce Camerina. Operative tre squadre di volontari che a turno garantiranno la loro presenza nel perimetro ed all’interno dei luoghi in cui si tiene la festa dell’Uomo Vivo che richiama alcune decina di migliaia di persone in città. Unica nella sua bellezza e nella sua particolare azione emotiva, rappresenta il clou delle feste pasquali a Scicli ed in tutta la provincia iblea se non in tutta l’area sud-orientale dell’isola.

All’inno di “Gio, Gio, Gioia” giovani e meno giovani si preparano a vivere la processione “borderline”?

Sabato sera davanti al sagrato la celebrazione del rito della Resuscita e domenica, nei due archi temporali di mezzogiorno e serali, il simulacro del Cristo Risorto verrà portato a spalla da tanti giovani in una scorribanda fra le vie del centro storico. Una festa borderline ma affascinante per la commozione che riesce a smuovere nei singolo essere umano presente. Quest’anno si svolgerà nella massima sicurezza. “Abbiamo allertato delle ambulanze, dislocandole nel centro storico – assicura l’assessore Enzo Giannone – arriveranno i volontari di protezione civile da Vittoria e Santa Croce Camerina che daranno manforte ai nostri del gruppo comunale di Protezione civile. Dal Coc verranno assicurate tutte le attività di intervento qualora ce ne fosse di bisogno. Attiveremo un’App che sarà consultabile ogni momento a partire da domani sera che darà indicazione a tutti i partecipanti alla festa sui movimenti della processione.

