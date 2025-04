Tutela degli animali. A Scicli arriva il calendario ufficiale degli spettacoli pirotecnici durante la Pasqua

Da tempo c’era chi auspicava una regolamentazione per evitare disagi agli animali, in particolare ai cani, durante gli spettacoli pirotecnici che rappresentano i momenti di grande attrazione in città, non solo per i colori ma soprattutto per i “botti” che emanano. L’Amministrazione comunale ha deciso di informare i cittadini sugli orari in cui verranno esplosi i fuochi d’artificio in città. Lo ha fatto venendo incontro alle esigenze dei cittadini proprietari degli amici a quattro zampe ma anche alle sollecitazioni delle associazioni animaliste.

Conoscere gli orari ed i luoghi in cui sono previsti gli spettacoli pirotecnici in città è possibile grazie a questo programma.

Colpi di cannone – Colle San Matteo: 19 aprile 2025 – ore 24.00

Fuochi d’artificio: 20 aprile 2025 – ore 08.00, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 15.15, 15.30, 15.45

Fuochi d’artificio: 20 aprile 2025 – ore 14.00 – Via Caneva, ore 18.15 – Scuola Elementare Don Milani, ore 19.15 – Via Vasco De Gama ore 23.30 e 23.50 – Convento del Rosario.

Fuochi d’artificio 21 aprile 2025 – ore 01.30

“Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, in particolare chi ha animali domestici o è sensibile ai rumori forti – è l’appello del sindaco Mario Marino – un sentito ringraziamento alle associazioni che ci aiutano a vivere le nostre tradizioni con maggiore consapevolezza e rispetto per tutti”.

