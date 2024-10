“Partita della vita”: al Pala Minardi di Ragusa scende in campo la nazionale italiana di basket in carrozzina

È stata presentata questa mattina, nella sala Giunta del Comune di Ragusa, la terza edizione della “Partita della Vita”, che si terrà sabato 5 ottobre al Pala Minardi, alle ore 19.00. L’evento fa parte del progetto PSN “Mielolesioni traumatiche e non”, promosso dall’Assessorato regionale della Salute, in collaborazione con varie istituzioni tra cui l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” e la FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici), con il sostegno dei Comuni di Ragusa e Modica.

La manifestazione

La manifestazione sportiva è rivolta alla sensibilizzazione sulla prevenzione delle mielolesioni e sarà caratterizzata da un ricco programma che includerà esibizioni di baskin (basket inclusivo) e competizioni di basket in carrozzina. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà la Nazionale italiana di basket in carrozzina, guidata dal famoso allenatore Gertjan Van Der Linden, insieme a atleti locali e squadre scolastiche di Ragusa e Modica. Durante la serata, sarà assegnato il “Trofeo Partita della Vita” e saranno presenti anche personaggi noti che parteciperanno a sfide amichevoli.

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha sottolineato l’importanza dell’inclusione nello sport, evidenziando il valore ispiratore degli atleti paralimpici. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha ribadito l’importanza dell’evento per promuovere il benessere e abbattere le barriere, coinvolgendo i giovani nelle scuole.

La serata si concluderà con un Dj set negli spazi esterni al Pala Minardi, con la partecipazione di noti Dj come Massimo Alberti di RTL 102.5. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla FAIP per sostenere le persone con lesioni spinali e promuovere lo sport per i diversamente abili.

