Parte il restauro di Palazzo Montesano: nuovo volto per i musei di Chiaramonte

Il restyling del Palazzo Montesano di Chiaramonte Gulfi segna l’inizio di una nuova stagione per uno degli edifici più significativi del patrimonio culturale siciliano. Grazie a un finanziamento di 836.500 euro stanziato dal Ministero della Cultura, è stato formalmente consegnato il cantiere per la ristrutturazione dell’antica dimora nobiliare, un intervento che punta a restituire all’edificio e ai suoi musei un assetto moderno, funzionale e sostenibile. I lavori dureranno un anno e, a partire da oggi, i locali del palazzo resteranno chiusi al pubblico. Per ottenere il finanziamento, il Comune di Chiaramonte fece una richiesta nel 2021. Nel 2022 è arrivato il decreto di finanziamento. Da quel momento è stato avviato l’iter per il finanziamento.

L’obiettivo è ambizioso: migliorare le infrastrutture, adeguare gli spazi espositivi, rinnovare gli impianti per garantire una maggiore efficienza energetica e assicurare a visitatori e studiosi un’esperienza immersiva e di qualità. I lavori saranno realizzati dal consorzio stabile Unyon, sotto la direzione dell’architetto prof. Fernando Russo.

Palazzo Montesano: storia, arte e musei, un patrimonio da valorizzare

Costruito a partire dal XVIII secolo come residenza nobiliare della famiglia Cultrera di Montesano, Palazzo Montesano è uno splendido esempio di architettura barocca siciliana, caratterizzato da eleganti affreschi, soffitti decorati, stemmi nobiliari e arredi d’epoca che testimoniano il fasto e la raffinatezza di un tempo.

Oggi il palazzo non è solo un edificio storico, ma un importante polo museale. Al suo interno ospita numerosi spazi espositivi che fanno di Chiaramonte Gulfi una delle realtà culturali più vivaci della Sicilia. Tra le collezioni più rilevanti: il Museo degli Strumenti Etnico-Musicali, con oltre 600 strumenti da tutto il mondo, alcuni rari e unici come flauti tibetani intarsiati e strumenti tribali provenienti da Africa, Asia, Americhe e Oceania. La Casa Museo Liberty, un’ampia collezione che ricostruisce l’arredo e l’atmosfera di una dimora borghese dei primi del Novecento con mobili, lampade, ceramiche e oggetti decorativi d’autore. Il Museo Ornitologico, con centinaia di esemplari di avifauna imbalsamata che illustrano la biodiversità sia locale che globale. Il Museo dell’Olio di Chiaramonte Gulfi, che racconta la lunga tradizione olivicola della zona con strumenti agricoli, macchinari e utensili datati anche al Seicento, come una pressa in legno del 1614. La Pinacoteca Giovanni De Vita, con le opere del pittore originario di Chiaramonte Gulfi (1906–1990), che spaziano dal figurativo al paesaggistico e raccontano la terra e la gente della Sicilia.

Ristrutturare per valorizzare: cosa cambierà

L’intervento di ristrutturazione appena avviato rappresenta una svolta strategica per garantire che questo patrimonio rimanga fruibile, accessibile e all’avanguardia. Il progetto intende modernizzare gli impianti, migliorare l’efficienza energetica, adeguare gli spazi espositivi e offrire un’esperienza più confortevole e coinvolgente a visitatori, scuole e ricercatori.

© Riproduzione riservata