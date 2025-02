Pari esterno del Vittoria: i biancorossi scivolano al quinto posto

Il Vittoria ha smarrito la strada del successo. La squadra biancorossa ha pareggiato oggi fuori casa contro il Rosmarino. Tre calci di rigore sono stati determinanti per il risultato finale, un pareggio per 2 -2 che non accontenta nessuna delle due squadre.Il Vittoria passa per primo in vantaggio su calcio di rigore al 14’ del primo tempo e raddoppia al 41’: Dos Santos protagonista assoluto di questa prima parte della gara con una doppietta personale.

Ma prima del duplice fischio il Rosmarino accorcia le distanze ancora su rigore con Biondo. E nella ripresa, ancora su calcio di rigore, il Rosmarino riesce ad acciuffare il pareggio.Il Vittoria esce dunque dallo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello con un pareggio che sta stretto perché la squadra allenata da Renato Mancini ha giocato bene e avrebbe forse meritato la vittoria ai punti. Ma alcuni svarioni difensivi sono stati determinanti e hanno compromesso il risultato finale.

Ma la giornata ha riservato molte sorprese con l’inaspettata sconfitta casalinga della capolista Milazzo, punita da un Mazzarrone penultimo in classifica, che sta lottando per cercare di rialzarsi.Anche Modica e Nebros, altre squadre della zona play off, si annullano a vicenda con il pari in casa del Modica mentre l’Avola vince con quattro gol di scarto e il risultato di 5 – 1 contro il Misterbianco. La classifica si accorcia ma il Vittoria scivola al quinto posto superato proprio dall’Avola. IL Modica, a un punto dalla capolista, potrebbe nuovamente ingranare la marcia per il successo finale. Ma con cinque squadre nel lotto di testa e con sette punti di vantaggio della prima sulla quinta e con otto gare da giocare prima della conclusione del campionato, tutto può ancora accadere.

