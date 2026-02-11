Parcheggio Ospedale di Modica: dopo il sopralluogo interventi imminenti sul manto stradale

Dopo mesi di segnalazioni e disagi aggravati dalle piogge continue, qualcosa si muove sul fronte del parcheggio dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, in particolare nell’area antistante l’ala nuova, ormai ridotta a un percorso a ostacoli tra buche, fango e avvallamenti.

Ieri mattina una delegazione di consiglieri comunali di opposizione appartenenti ai gruppi Siamo Modica, Democrazia Cristiana (DC), Radici Iblee e Voce Libera ha effettuato un sopralluogo operativo insieme ai vertici tecnici dell’ASP di Ragusa e ai responsabili del presidio ospedaliero. Presenti il direttore del Servizio Tecnico dell’ASP, ing. Gaetano Cilia, l’arch. Maddalena Di Martino, il responsabile tecnico del presidio di Modica geom. Rosario Cannata, il direttore dei lavori geom. Giorgio Frasca e l’impresa incaricata.

Dal confronto sul campo è emerso un risultato concreto: nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, inizieranno i lavori di manutenzione del manto stradale per eliminare le buche e ripristinare condizioni minime di sicurezza.

L’intervento è considerato non più rinviabile. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini che hanno riportato danni alle proprie autovetture, fino a richiedere in un caso anche l’intervento dei Carabinieri. Alla vicenda è seguita una relazione del Direttore Sanitario dell’ospedale trasmessa sia all’Arma sia all’ASP.

In attesa dell’avvio dei lavori, è stata avanzata la richiesta di delimitare e segnalare le aree più dissestate, così da prevenire ulteriori danni ai veicoli e ridurre i rischi per gli utenti. Sul tavolo anche la proposta di realizzare, ove tecnicamente possibile, un camminamento pedonale protetto per consentire ai cittadini di raggiungere l’ingresso del nosocomio senza attraversare tratti fangosi o sconnessi, una situazione che nelle ultime settimane ha comportato disagi evidenti e il continuo trascinamento di fango e polvere fin dentro le aree sanitarie.

Il sopralluogo è stato inoltre l’occasione per fare il punto su una visione più ampia per la struttura modicana. Resta centrale il progetto di potenziamento del Dipartimento di Salute Mentale, con lo studio di fattibilità già inviato a Palermo per il nuovo SPDC (per un importo superiore a 1,5 milioni di euro) e il completamento degli ambulatori del Padiglione B, interventi che consentirebbero di accorpare servizi oggi frammentati tra Modica e Scicli e di garantire la necessaria prossimità al Pronto Soccorso.

