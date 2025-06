Papilloma, il virus silenzioso: il 19 giugno test gratuito nei consultori familiari

Un appuntamento con la salute che può fare la differenza. Mercoledì 19 giugno l’ASP di Ragusa promuove una giornata di prevenzione oncologica dedicata all’HPV DNA Test, un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al collo dell’utero. L’iniziativa è rivolta a tutte le donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni e si svolgerà in tutti i consultori familiari del territorio, senza necessità di prenotazione e in forma completamente gratuita. Il Papilloma Virus (HPV) è il principale responsabile del carcinoma della cervice uterina, ma può essere individuato anche in fase precoce, quando ancora non si sono sviluppate lesioni. L’HPV DNA Test è oggi uno strumento di screening raccomandato a livello nazionale e rappresenta un’arma potente nella lotta contro i tumori femminili.

