Paolo Turlà rappresenta l’Italia al Mondiale Juniores di biliardo a 3 sponde

22 Set 2025 13:30

Paolo Turlà, giovane talento ibleo, sarà il rappresentante italiano al Campionato del Mondo Juniores (U22) di biliardo, specialità carambola a 3 sponde, in programma a Murcia, Spagna, dal 25 al 28 settembre 2025.

Turlà, tesserato presso l’A.S.D. La Biglia Modica, arriva alla competizione internazionale forte di un curriculum sportivo di grande rilievo: 3 titoli nazionali individuali U21, detentore del titolo italiano assoluto juniores 2025, medaglia di bronzo al Campionato Europeo Biathlon team 2025 (specialità 5 birilli + 3 sponde), 2 volte primo classificato al circuito regionale juniores Sicilia, numerose partecipazioni a gare nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso Longoni Next_Gen.

Girone di qualificazione impegnativo

Paolo giocherà il girone di qualificazione contro l’egiziano Khaled Muhaned e il turco Ozbas Seymen, campione in carica, in un confronto che promette grande spettacolo e sfide ad alto livello tecnico.

La partecipazione di Turlà rappresenta non solo un’occasione per tenere alti i colori dell’Italia, ma anche un’importante opportunità di crescita e di acquisizione di esperienza agonistica internazionale.

