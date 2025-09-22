Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
Paolo Turlà rappresenta l’Italia al Mondiale Juniores di biliardo a 3 sponde
22 Set 2025 13:30
Paolo Turlà, giovane talento ibleo, sarà il rappresentante italiano al Campionato del Mondo Juniores (U22) di biliardo, specialità carambola a 3 sponde, in programma a Murcia, Spagna, dal 25 al 28 settembre 2025.
Turlà, tesserato presso l’A.S.D. La Biglia Modica, arriva alla competizione internazionale forte di un curriculum sportivo di grande rilievo: 3 titoli nazionali individuali U21, detentore del titolo italiano assoluto juniores 2025, medaglia di bronzo al Campionato Europeo Biathlon team 2025 (specialità 5 birilli + 3 sponde), 2 volte primo classificato al circuito regionale juniores Sicilia, numerose partecipazioni a gare nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso Longoni Next_Gen.
Girone di qualificazione impegnativo
Paolo giocherà il girone di qualificazione contro l’egiziano Khaled Muhaned e il turco Ozbas Seymen, campione in carica, in un confronto che promette grande spettacolo e sfide ad alto livello tecnico.
La partecipazione di Turlà rappresenta non solo un’occasione per tenere alti i colori dell’Italia, ma anche un’importante opportunità di crescita e di acquisizione di esperienza agonistica internazionale.
© Riproduzione riservata