Paolo Turlà medaglia di bronzo agli Europei di biliardo

Arriva la seconda medaglia europea per Paolo Turlà ai Campionati Europei di biliardo svoltisi a Murcia in Spagna. Nel biathlon team, disciplina che unisce le specialità 5 birilli e carambola a 3 sponde, Paolo Turlà e Flavio Piccolomini (Italia 2) conquistano un più che meritato 3° posto. Nella fase a gironi, dopo avere perso contro la Spagna, i due ragazzi italiani hanno la meglio con 2 prestazioni magistrali contro la Francia e la Danimarca. In semifinale, è nuovamente il team spagnolo (tra le cui fila figurava il campione europeo in carica Morales) a sconfiggere gli azzurri in un match che inizia in salita e le cui dinamiche non consentono ai nostri margine di recupero.

Podio di tutto rispetto per gli azzurrini che onorano il ‘gilet’ azzurro e regalano a se stessi e all’Italia una medaglia europea. Nelle competizioni individuali Paolo Turlà (21°), che è tesserato per l’A.S.D. La Biglia Modica, non riesce a superare la fase a gironi ma è autore di ottimi risultati tecnici. Mirko Russino, impegnato sia nel Biathlon, in coppia con Emanuel Cucchiara, sia nell’individuale, si ferma alle fasi di qualificazione. Lorenzo Fiore che a gareggiato nell’Under 17 e che era alla sua prima esperienza in un campionato europeo, non ha superato la fase a gironi ma è riuscito ad ottenere un pareggio, che ha il sapore di una vittoria, contro il più quotato avversario francese. Fiore (A.S.D. La Biglia), giovanissimo talento classe 2009, è il nuovo campione regionale juniores nella specialità ‘3 sponde’ e sarà anche impegnato a maggio nei campionati nazionali studenteschi (Cervia).

Il campionato regionale seniores incorona per la 4° volta Fabrizio Cortese (A.S.D. La Biglia), primo indiscusso nel panorama ‘carambolistico’ siciliano. L’interesse si sposta ora sui Campionati nazionali assoluti che si disputeranno in maggio a S. Vincent e sui Campionati nazionali juniores in luglio a Roma.

