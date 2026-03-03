Panico in via Colajanni a Ragusa: brandiva coltello da cucina, immobilizzato cittadino straniero

Un uomo di origine straniera è stato bloccato dalle forze dell’Ordine. È stato necessario l’uso del teser. L’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica si aggirava in via Colajanni a Ragusa brandendo un grosso coltello da cucina. Alcuni cittadini allarmati hanno allertato le centrali operative e sul posto a sirene sirene spiegate sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e una della Polizia. Per disarmare l’uomo in sicurezza e evitare che lo stesso potesse fare gesti inconsulti, è stato utilizzato il teser. L’uomo è stato poi portato in questura. Molsissimi i passanti presenti. Il fatto è accaduto davanti all’ufficio postale di via Colajanni. Fortunatamente nessun ferito.

Foto: repertorio

