L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Panico in via Colajanni a Ragusa: brandiva coltello da cucina, immobilizzato cittadino straniero
03 Mar 2026 10:05
Un uomo di origine straniera è stato bloccato dalle forze dell’Ordine. È stato necessario l’uso del teser. L’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica si aggirava in via Colajanni a Ragusa brandendo un grosso coltello da cucina. Alcuni cittadini allarmati hanno allertato le centrali operative e sul posto a sirene sirene spiegate sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e una della Polizia. Per disarmare l’uomo in sicurezza e evitare che lo stesso potesse fare gesti inconsulti, è stato utilizzato il teser. L’uomo è stato poi portato in questura. Molsissimi i passanti presenti. Il fatto è accaduto davanti all’ufficio postale di via Colajanni. Fortunatamente nessun ferito.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata