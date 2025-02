Pallavolo: Modica si sveglia tardi. Castellana vince in tre set e conquista tre punti pesanti

Serata amara per l’Avimecc Modica, che esce sconfitta in tre set dal difficile campo del PalaGrotte contro una BCC Tecbus Castellana più determinata e cinica nei momenti chiave. I biancazzurri di coach Enzo Distefano pagano un avvio sottotono e, nonostante il tentativo di rimonta nel terzo set, devono arrendersi in 91 minuti di gioco con i parziali di 25-17, 25-22, 27-25.

Primo set senza storia, Castellana parte forte

Il match si apre nel segno della formazione pugliese, che parte subito aggressiva con un attacco incisivo e una difesa solida. Il rientro di Zornetta e la verve di Iervolino fanno la differenza, con Modica che fatica a trovare il ritmo e finisce subito sotto 8-5. Gli uomini di Distefano non riescono a trovare contromisure alle offensive di Marra e compagni, con il distacco che si amplia sul 16-9. I cambi tentati dal tecnico siciliano non sortiscono l’effetto sperato, mentre Castellana gestisce con autorità e chiude il primo parziale con un netto 25-17 in appena 24 minuti.

Modica prova a reagire, ma Castellana non concede nulla

Nel secondo set si intravede una timida reazione dell’Avimecc Modica, che riesce a restare agganciata alla partita nei primi scambi (7-8). Chillemi e Padura Diaz provano a trascinare la squadra, ma Castellana non si scompone e resta incollata agli ospiti, approfittando di qualche errore di troppo dei siciliani per riportarsi avanti 21-20 nel momento cruciale. Il finale sorride ancora ai pugliesi, che con un break decisivo chiudono il parziale sul 25-22, portandosi sul 2-0.

Terzo set da battaglia, ma il finale è ancora di Castellana

Con le spalle al muro, Modica prova il tutto per tutto nel terzo set, restando avanti nei primi scambi (7-8) e lottando punto a punto con gli avversari. Ma quando Castellana alza il ritmo, il sestetto siciliano si ritrova ancora a inseguire (16-13

