Pallamano: l’Andimoda Ragusa perde anche sul parquet dello Scicli Social Club, domenica in casa arriva il Girgenti

Ancora un momento no per l’Andimoda Ragusa che, nel campionato di Serie B di pallamano maschile, è stata costretta a issare bandiera bianca anche stavolta. Sabato scorso, il sette allenato da Salvatore Russo ha giocato in trasferta con i “cugini” dello Scicli Social Club in un match che, alla vigilia, evocava le sfide del passato. La sfida, però, è stata a senso unico con gli ospiti ragusani, ancora una volta in formazione largamente rimaneggiata, costretti a inseguire dal primo all’ultimo minuto. Il punteggio di 40-33 fotografa bene l’andamento dell’incontro così come il parziale del primo tempo (20-13) con l’Andimoda che ha tenuto botta soltanto nei primi dieci minuti e con lo Scicli che ha preso il largo senza che gli avversari riuscissero a ricucire lo strappo. Lo stesso andamento anche nella seconda parte della gara. Il team ibleo dovrà adesso cercare di recuperare il terreno perduto in occasione della sfida casalinga che sarà chiamata a sostenere domenica in casa con il Girgenti. Si gioca a partire dalle 18,30. Domenica scorsa, invece, nuovo concentramento a Siracusa per l’Under 13 che, così come accaduto in altre occasioni, ha vinto una gara e ha perso l’altra. Prosegue il cammino portato avanti dalla società iblea per fare in modo che questa disciplina possa attecchire ulteriormente tra le giovani generazioni.



