Pagoda della pace di Comiso: accordo raggiunto e cancelli aperti

Accordo raggiunto per la pagoda buddista di Comiso. Il monaco buddista Gyosho Morishita che da tre mesi era isolato in cima alla collinetta di contrada Canicarao senza possibilità di entrare e uscire attraverso l’unica strada carrabile esistente, da ieri sera è nuovamente in possesso delle chiavi che permettono di aprire il grande cancello in ferro situato all’inizio della stradella.

IL MONACO POTRA’ RIAVERE LE CHIAVI, MA AD ORARI STABILITI



Dopo l’ordinanza sentenza del giudice Giovanni Giampiccolo che aveva sancito il diritto di Morishita ad accedere liberamente al tempio, ieri sera è stato siglato l’accordo davanti al mediatore conciliatore Giuseppe Longobardo. Longobardo ha lavorato a lungo negli ultimi giorni, insieme agli avvocati Annalisa Ferlisi e Patrizia Fontana per Morishita e Giovanna Latino per il proprietario del terreno, Salvatore Giannì che, insieme alla moglie Radiu Valbona aveva chiesto che il monaco lasciasse la pagoda e aveva opposto un netto diniego al transito sulla strada di accesso sia al monaco che ai pellegrini che si recano al tempio per la preghiera. L’accordo raggiunto davanti al conciliatore Longobardo prevede che Morishita torni in possesso delle chiavi. Potrà però transitare solo lui. Solo negli orari previsti per la preghiera, poco prima delle 5 del mattino e delle 17 pomeridiane, il cancello sarà aperto per permettere ai pellegrini di transitare. Conclusa la preghiera il monaco dovrà nuovamente richiuderlo con il chiavistello.

SI TRATTA DI UNA SOLUZIONE TEMPORANEA



Si tratta di una soluzione temporanea. Entro giugno 2023 i coniugi Giannì – Valbona realizzeranno una stradella alternativa, sul tracciato di un sentiero che, negli ultimi mesi, è stata l’unica strada di accesso a piedi alla pagoda. Morishita contribuirà con la somma di 2500 euro. Anche il comune potrà intervenire con la somma prevista di 5000 euro perché la strada – così è stato espressamente previsto nell’accordo – sarà pubblica. Entro tre anni, poi, Morishita acquisterà la porzione di terreno su cui sorgono la pagoda e il tempio e dove egli stesso vive da 30 anni.

Il sindaco Maria Rita Schembari, nel frattempo ha chiesto alla Sovrintendenza il riconoscimento della pagoda come bene storico e monumentale. Questo consentirà l’intervento diretto del comune.

DOMANI, DOMENICA 2 APRILE, LA FESTA DI PRIMAVERA



Domani, davanti alla pagoda di Comiso si svolgerà la Festa di Primavera. È una delle feste più importanti e cade nell’equinozio di primavera, data ricordata come quella della nascita del Buddha. Per la festa di domani, i cancelli saranno aperti ma i pellegrini potranno salire solo a piedi. L’accesso in auto sarà consentito solo alle persone con difficoltà motorie o ai disabili. «È un accordo importante ed equilibrato – ha detto l’avvocato Giovanna Latino – il mediatore Longobardo ha fatto un grande lavoro e tutte le parti hanno superato i momenti di tensione e hanno trovato una soluzione equilibrata. Il signor Giannì e la signora Valbona interverranno realizzando una stradella di accesso che sarà pubblica. In questo modo, garantiranno personalmente, a loro spese, il “diritto di culto” del monaco Morishita e della comunità buddista, ma anche di quanti frequentano la pagoda».



L’avvocato Annalisa Ferlisi ha aggiunto: «Morishita ha vissuto momenti terribili, ora per fortuna superati. L’accordo tiene conto dell’esigenza di tutti. Ora inizia una gara di generosità. Contiamo sul contributo di tutti per raccogliere la somma necessaria per l’acquisto del lotto su cui sorge la pagoda. Entro tre anni tutto dovrà essere concluso ma noi speriamo di poter arrivare prima».