Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Paghiamo poche tasse perché i nostri sono gli stipendi più bassi d’Italia
13 Set 2025 08:53
Una settimana fa, l’ufficio studi della Cgia, dopo l’elaborazione di dati del ministero dell’Economia, è giunto alla conclusione che nell’anno fiscale 2023 i contribuenti della città metropolitana di Milano sono stati i più tassati d’Italia a livello territoriale, con un prelievo medio netto di 8.846 euro, al netto delle detrazioni e degli oneri deducibili. I meno tartassati d’Italia sono stati i contribuenti della provincia di Sud Sardegna – che hanno pagato solo 3.619 euro – e quelli di Ragusa con 3.655 euro su 17.625 euro di reddito medio dichiarato dai circa 210mila contribuenti. Come scritto in passato, non è una buona notizia. Pertanto il risultato dello studio non deve sorprendere.
Nell’articolo 53 della Costituzione è scritto che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. A Milano pagano quasi il triplo di imposte in più che nel ragusano semplicemente perché in media guadagnano di più. Ma se nel pubblico impiego lo stipendio è lo stesso a Milano come a Roma e a Ragusa, la differenza è nel privato, settore nel quale la busta paga al Nord è maggiorata rispetto a quanto recitano i vari Contratti collettivi nazionali di lavoro. Non si spiega altrimenti. Da noi è l’esatto contrario: è il privato a pagare molto meno. Un dato inoppugnabile.In provincia si fa finta di niente. Ci si trincera sulla percezione che a Ragusa e dintorni il costo della vita sia inferiore e che un salario intorno ai 1.000 euro basti ad arrivare a fine mese. Ovviamente non è vero. A differenza di Milano, sempre più invivibile al ceto medio per i costi delle abitazioni, da noi sono soltanto le case (usate) ad avere prezzi inferiori. Ma generi alimentari e abbigliamento costano spesso di più a causa del trasporto e della minore concorrenza, mentre svaghi gustativi come la pizza e il gelato hanno prezzi simili. Con le case ereditate e il mare non si costruisce il futuro. Servono stipendi in linea, almeno, con la media del Paese. Imprenditori, battete un colpo di dignità.
© Riproduzione riservata