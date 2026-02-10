L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
Ottavo Centenario di San Francesco: 11 luoghi di pellegrinaggio per l’indulgenza plenaria nella Diocesi di Noto
10 Feb 2026 12:58
Il decreto che dispone il cammino per le indulgenze plenarie porta la firma del vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo. Nell’anno di San Francesco d’Assisi i fedeli potranno lucrare l’indulgenza plenaria visitando, con animo distaccato dal peccato, in forma di pellegrinaggio qualsiasi chiesa conventuale francescana o un luogo di culto ad esso collegato.
Nella Diocesi di Noto, il vescovo Rumeo ha disposto la visita nella chiesa parrocchiale Santuario San Francesco d’Assisi all’Immacolata in Noto, nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abbate in Avola, nella chiesa parrocchiale San Francesco d’Assisi in Pachino, nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria in Rosolini, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Pozzallo, nella chiesa parrocchiale Madonna del Rosario sempre a Pozzallo, nella chiesa conventuale dei Frati Minori a Ispica, nella chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Modica, nella chiesa di San Giovanni a Scicli, nelle cappelle delle Suore francescane dell’Immacolata di Lipari a Noto e delle Suore francescane di Santa Elisabetta a Ispica.
