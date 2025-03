Ottant’anni di pace non sono scontati: Ragusa si unisce alla grande marcia per l’Europa

Sabato 15 marzo, a Roma, si terrà una grande manifestazione nazionale dal titolo “Una Piazza per l’Europa”, un’iniziativa nata dall’appello del giornalista e scrittore Michele Serra, che ha posto una domanda fondamentale: quale sarà il futuro dell’Europa di fronte alle grandi tensioni globali?L’evento, che si svolgerà a Piazza del Popolo alle ore 15:00, è stato promosso da un gruppo di cittadini, sostenuto da quindici sindaci di diverse città italiane, tra cui Roberto Gualtieri (Roma), Beppe Sala (Milano), Gaetano Manfredi (Napoli) e Matteo Lepore (Bologna). L’iniziativa si propone di riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea: unità, democrazia, libertà e pace.

Un’Europa da difendere e rafforzare

Michele Serra, nel suo appello, ha sottolineato l’importanza di una presa di coscienza collettiva: l’Europa, nata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, ha garantito ottant’anni di pace e stabilità, ma oggi appare fragile, schiacciata tra potenze mondiali sempre più aggressive. La manifestazione non avrà bandiere di partito, ma solo il blu dell’Unione Europea, come simbolo di una identità comune da proteggere.

Ragusa risponde all’appello: manifestazione in Piazza Poste

Anche Ragusa risponderà a questa chiamata con una manifestazione parallela, che si terrà sabato 15 marzo alle ore 16:00 in Piazza Poste. Cittadini e rappresentanti di associazioni si sono riuniti per dare vita a un comitato promotore dell’evento a livello provinciale. L’obiettivo è chiaro: portare anche a Ragusa la voce di chi crede in un’Europa più forte e unita. L’invito è rivolto a tutta la società civile, alle istituzioni locali e alle associazioni che si riconoscono nei valori di democrazia, libertà e partecipazione. È un’occasione per ribadire che la pace e la stabilità europea non sono un dato scontato, ma un patrimonio da difendere e consolidare

Questa mobilitazione nazionale ed europea rappresenta più di una semplice manifestazione. È una dichiarazione di intenti, un segnale ai governi e ai decisori politici affinché l’Unione Europea non venga lasciata indietro, ma venga rafforzata per affrontare le sfide globali con maggiore solidità.A Ragusa, come a Roma , il 15 marzo sarà una giornata di impegno e partecipazione, per dimostrare che l’Europa è molto più di un’unione economica: è una comunità di popoli che credono nella libertà, nei diritti e nella democrazia.

