Ordinanza per la fruizione delle spiagge a Marina di Ragusa: niente animali, nè giochi, nè pernottamenti

La bandiera blu sarà issata con una cerimonia ufficiale in Piazza Torre a Marina di Ragusa giovedì 22 giugno. La stagione balneare, ufficialmente, inizierà sabato 24 giugno e si concluderà domenica 17 settembre. Durante tutto questo periodo, sarà in vigore l’ordinanza sindacale n.905 del 20.06.2023, che stabilisce le modalità di fruizione e utilizzo delle sole spiagge libere nel tratto di costa compreso tra la spiaggia denominata “Mancina” e la spiaggia di Piazza Malta.

L’ordinanza è finalizzata al rispetto dei criteri internazionali ambientali di decoro e accesso alle categorie di soggetti svantaggiati, nonché al rispetto delle norme di sicurezza balneare emesse dalle autorità competenti. Si raccomanda ai fruitori di adottare buone norme comportamentali per garantire l’igiene, il decoro dei luoghi, il rispetto dell’ambiente e la serena fruizione delle spiagge.

In particolare, si invita a non lasciare ombrelloni, sedie, sedie a sdraio o altre attrezzature sulle spiagge libere tra le ore 20 e le ore 8, né a campeggiare o pernottare. È sconsigliato praticare giochi come il pallone, il tennis da spiaggia, la palla a volo, il basket o le bocce che potrebbero arrecare molestie o danni fisici ai bagnanti. Tali giochi possono essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate.

ALTRI DIVIETI

È vietato condurre o far rimanere qualsiasi tipo di animale, tranne le unità cinofile adibite al salvataggio e alla guida per i non vedenti, al di fuori delle spiagge appositamente destinate a tale scopo. Non è consentito occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., la fascia di cinque metri lineari dell’arenile sabbioso misurata dalla battigia, che è riservata esclusivamente al libero transito dei bagnanti.

Infine, non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia: conferirli e sistemarli negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. È vietato cucinare in spiaggia, utilizzare fornelli e bombole di gas, accendere fuochi o svolgere qualsiasi altra attività che possa costituire pericolo o disturbo al godimento della spiaggia e all’accessibilità da parte dei soggetti svantaggiati.