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Operazione “Drug Parking”: in manette “il professore” e 9 complici
25 Mar 2026 11:54
Sono 10 le persone arrestate nell’operazione “Drug Parking”. Questa mattina la Polizia di Stato di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 10 soggetti, di cui 9 in carcere e 1 ai domiciliari, gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione, denominata “Drug Parking”, è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel dicembre 2023 dalla Squadra Mobile di Ragusa, condotta attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e controllo sul territorio.
Presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria
Le indagini hanno delineato l’esistenza di una presunta organizzazione criminale operante tra Comiso e Vittoria, dedita all’approvvigionamento, al trasporto e alla distribuzione di cocaina e marijuana. Il gruppo si riforniva stabilmente in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia, tramite corrieri incaricati di consegnare lo stupefacente in aree periferiche e parcheggi di esercizi commerciali, scelti per eludere eventuali controlli.
Al vertice dell’organizzazione è stato individuato un soggetto soprannominato “il professore”, ritenuto promotore e organizzatore del sodalizio e principale referente per i fornitori. Altri indagati, anche appartenenti a nuclei familiari locali, gestivano lo spaccio al dettaglio, l’occultamento della droga e la raccolta dei proventi illeciti.
Droga custodita in abitazioni e attività commerciali
La cocaina e la marijuana erano custodite in diverse location, tra cui abitazioni private, un autolavaggio e un magazzino ortofrutticolo situato nelle campagne vittoriesi. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina e tratti in arresto alcuni corrieri, ricostruendo nel dettaglio il modus operandi dell’organizzazione.
Il volume d’affari illecito è stato stimato in circa 2 milioni di euro, utilizzati per il sostentamento degli associati e per il mantenimento dell’organizzazione.
Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati condotti presso diverse case circondariali del distretto, mentre uno dei provvedimenti cautelari è stato notificato a un soggetto già detenuto.
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