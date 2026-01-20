Onde e vento in azione: danni a ristorante e chalet fra Marina di Ragusa e Pozzallo

Le forti mareggiate che stanno interessando la costa ragusana continuano a causare danni e disagi. I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta, mentre numerose richieste di intervento sono ancora in attesa di essere evase. Un noto ristorante di Marina, che sorge nei pressi della spiaggia, è stato danneggiato da una mareggiata che ha aperto i lati dello chalet. Danneggiato anche un noto a Pozzallo a causa di una mareggiata.

A Ragusa, tra le situazioni più critiche, si segnalano diversi alberi caduti, pali e lamiere pericolanti e insegne divelte. Si è staccata anche una lamiera coprimuro si è staccata, creando potenziali pericoli e danni strutturali.

Vigili del Fuoco in azione

Nonostante il pronto intervento, le richieste di soccorso rimangono numerose, e i cittadini sono invitati a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti nelle zone esposte.

Danni al tessuto commerciale e alla sicurezza pubblica

Le mareggiate mettono a rischio anche attività commerciali e strutture turistiche. Il ristorante danneggiato a Marina di Ragusa è solo uno dei casi più visibili, ma i Vigili del Fuoco segnalano situazioni simili lungo tutta la costa. Le autorità locali stanno monitorando l’evolversi degli eventi per garantire la sicurezza pubblica.

