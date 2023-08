Oltre mille spettatori per “Le nuvole” di Aristofane proposte dalla Compagnia Godot al Castello di Donnafugata

Il Castello di Donnafugata si è trasformato nuovamente in un palcoscenico magico, accogliendo il mondo greco nella sua scalinata come un’agorà antica, dove si è tenuto lo spettacolo “Le Nuvole” di Aristofane, portato in scena dalla Compagnia G.o.D.o.T., diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso. L’opera ha riscosso un successo travolgente, incarnando l’eccellenza del teatro colto, e segnando la 13ª edizione dell’evento “Palchi Diversi Estate al Castello”. Circa mille, complessivamente, gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo nelle varie repliche tutte andate in sold out.

Il pubblico, numeroso e appassionato, ha riempito gli spalti in tutte le repliche, attratto da un teatro verticale unico creato dal regista Vittorio Bonaccorso, che ha dato vita a un’esperienza coinvolgente sin dalla messa in scena. Le rappresentazioni sono state un trionfo, con spettatori provenienti da ogni angolo della Sicilia e da ogni parte d’Italia, oltre che da paesi stranieri.

“Le Nuvole” non è stato solo uno spettacolo divertente, ma ha suscitato riflessioni profonde nel pubblico, come spesso accade quando si affrontano autori e opere di tale rilevanza. L’opera ha mescolato il comico con interrogativi filosofici, offrendo uno sguardo ironico e tagliente sulla società e sulla condizione umana. Gli eccezionali attori iblei hanno dato vita ai personaggi con maestria, guidando gli spettatori attraverso la storia di un padre e un figlio, Strepsiade e Fidippide, che cercano soluzioni ai loro problemi economici nella nuova filosofia.

Il ruolo di Socrate è stato presentato con acume, rappresentando un pensatore in grado di ribaltare i valori della città. In scena, assieme ai direttori artistici, c’erano Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Federica Guglielmino, Paolo Lanza, Andrea Lauretta, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino e Maria Grazia Tavano. L’edizione di “Palchi Diversi Estate al Castello” si concluderà in bellezza con “De Pasión y Música”, uno spettacolo coinvolgente che mescola teatro, poesia e canto, presentando il Teatro di F. G. Lorca e la Poesia di Pablo Neruda. L’evento si terrà dal 30 agosto al 3 settembre alle ore 21 sempre nella suggestiva scalinata del Castello di Donnafugata.