Oggi si festeggia San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. “Custodire volti e voci umani”, il messaggio di Papa Leone XIV

di Pinella Drago – In questa giornata, in cui si festeggia il patrono dei giornalisti San Francesco Di Sales, il Santo Padre ha diramato il messaggio per la LX Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest’anno si tiene il 17 maggio in molti Paesi del globo. Come di consueto il messaggio viene ufficializzato nel giorno del patrono dei Giornalisti, proprio in questo 24 gennaio data che accomuna i protagonisti della comunicazione, già prima della giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Dal Pontefice la riflessione – non poteva mancare – sulla sfida tecnologica che oggi più che mai impegna la società: con il suo messaggio si sofferma sul confronto tra l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, ed il mondo digitale, in costante sviluppo con le tante opportunità che provengono dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. “Opportunità che vanno accolte con coraggio, determinazione e discernimento. Ciò non vuol dire nascondere a noi stessi i punti critici, le opacità, i rischi. Sta ad ognuno di noi — scrive il Papa — alzare la voce in difesa delle persone umane, affinché questi strumenti possano veramente essere da noi integrati come alleati”. Tre i pilastri cui ispirarsi in questa auspicata alleanza. “Responsabilità, cooperazione ed educazione affinchè sia tutelato il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica, in nome del bene comune” – conclude il Pontefice.



