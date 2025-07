Occhio alle banconote di cinquanta euro false: l’allarme a Modica

Due persone di età compresa fra i 40 ed i 45 anni sarebbero i presunti “spacciatori” di banconote palesemente false. Da giorni, a Modica, è scattato l’allarme in particolare nel quartiere Sacro Cuore dove la coppia avrebbe tentato di spacciare alcune banconote di 50 euro, banconote che, al tatto ed al passaggio della macchinetta di controllo della loro “purezza”, sono apparse dubbie. I due si muoverebbero liberamente per Modica tentando di truffare i commercianti e “rifilargli” le banconote false.

Un’esercente avrebbe fiutato il pericolo pertanto ha deciso per il passaparola fra i commercianti che sono in pieno stato di allerta. Pronti, questi, ad informare le autorità competenti nel caso si dovesse registrare il tentativo di spacciare i soldi falsi. Certo che, oggi, sono tanti i modi con cui si delinque in un territorio che vorrebbe rimanere “pulito” ma che l’ingegno della coppia di delinquenti vorrebbe inquinare e compromettere la serenità di una comunità. I commercianti hanno alzato l’asticina dell’attenzione sui pagamenti con moneta cartacea, in particolare le banconote da 50 euro vengono guardate ed esaminate con grande attenzione. Doveroso e necessario per evitare truffe.

