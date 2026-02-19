Nuovo regolamento Polizia Locale di Ragusa: arrivano le bodycam, via libera unanime del Consiglio

Ragusa compie un passo deciso verso una città più sicura e più controllata. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento della Polizia Locale, aggiornando un testo fermo al 1996 e introducendo strumenti e misure che rafforzano operatività, prevenzione e tutela degli agenti.

Il sindaco Peppe Cassì parla di una delle richieste più sentite dalla cittadinanza: aumentare i controlli per contrastare infrazioni, comportamenti scorretti, piccole furberie e mancanza di senso civico, così da migliorare sicurezza e decoro urbano. Per farlo, sottolinea il primo cittadino, occorre potenziare la Polizia Locale attraverso nuove assunzioni, regolamenti aggiornati e dotazioni adeguate.

Bodycam, spray e giubbotti antitaglio: più tutele per chi opera in strada

La novità più significativa del regolamento riguarda proprio le dotazioni. In linea con i decreti ministeriali e con quanto già adottato in altri Comuni italiani, gli agenti saranno dotati di bodycam da applicare sull’uniforme, bastone telescopico di autodifesa, spray urticante non lesivo nella versione approvata dal Ministero, fasce contenitive per i trattamenti sanitari obbligatori e giubbotto antitaglio.

Strumenti pensati per la difesa e non per l’offesa, come precisa l’assessore alla Polizia Municipale Giovanni Gurrieri, che evidenzia come le nuove misure siano state concordate con i sindacati e richieste direttamente dagli operatori del Comando. È prevista una formazione specifica per garantire un utilizzo corretto e responsabile delle nuove dotazioni, mentre resta invariata la dotazione della pistola d’ordinanza già in possesso del Corpo.

Pur non avendo registrato in città episodi particolarmente gravi di aggressione agli agenti, l’amministrazione sceglie la strada della prevenzione. Aumentare la presenza su strada significa anche aumentare i rischi, e l’obiettivo è intervenire prima che si verifichino situazioni critiche. Garantire la sicurezza di chi opera quotidianamente sul territorio diventa così il primo passo per garantire la sicurezza di tutti.

Nuclei potenziati e nuovi presidi sul territorio

Il nuovo regolamento si inserisce in un percorso di rafforzamento già avviato. L’attivazione del nucleo motociclistico ha prodotto risultati significativi sul fronte dei controlli stradali, mentre il potenziamento del Nucleo Ambientale mira a contrastare con maggiore efficacia gli illeciti e a difendere il territorio da chi inquina.

Dopo l’attivazione dei presidi fissi in centro e a Marina, è prevista a breve l’apertura del presidio di Ibla-San Giacomo. Il regolamento introduce inoltre la vigilanza di quartiere, uno strumento che punta a garantire una presenza ancora più capillare e vicina ai cittadini, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità.

